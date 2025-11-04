Secretaría de Salud llama a protegerse ante bajas temperaturas en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Ante el descenso de las temperaturas que se registra en diversas regiones del estado, la Secretaría de Salud de Guanajuato hace un llamado a la población de los 46 municipios para extremar precauciones y proteger la salud.

Especialmente de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o crónicas, exhortó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

Para grupos vulnerables la Secretaría de Salud implementó la vacunación contra la influenza.

De influenza hasta el momento para esta temporada octubre 2025 – marzo 2026, sin casos ni defunciones y de COVID-19 Guanajuato presenta una reducción del 44 % menos de casos

Cortés Alcalá dijo que, durante la presente temporada invernal, se prevé la entrada de varios frentes fríos que provocarán bajas temperaturas, heladas y vientos fuertes, principalmente en las zonas serranas y del norte del estado.

Recomendaciones para la población:

Abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa.

Evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire frío.

Consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, como frutas y verduras frescas.

Mantener ventilados los espacios cerrados cuando se utilicen calentadores o braseros, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas respiratorios, fiebre o dificultad para respirar.

Evitar automedicarse.

Proteger a mascotas y ganado del frío.

Asimismo, la Secretaría de Salud invita a la población a que aproveche la campaña de vacunación invernal, que incluye la aplicación de dosis contra influenza y COVID-19, disponibles de manera gratuita en las unidades de salud del estado.

Y reitera su compromiso de salvaguardar el bienestar de las familias guanajuatenses con una vigilancia epidemiológica activa.