Telcel dejó expuestos datos personales por falla en su registro de líneas

CDMX.- Una falla de seguridad crítica fue detectada en el portal oficial de registro de Telcel, lo que ha encendido alertas entre especialistas en ciberseguridad y usuarios, al quedar expuestos datos personales sensibles de millones de personas.

De acuerdo con lo observado en el sitio registro.telcel, el sistema permite obtener información como la identidad del titular de la línea, CURP, RFC y correo electrónico con solo ingresar un número telefónico de Telcel en el formulario, sin requerir contraseñas, códigos de verificación o algún otro mecanismo de autenticación.

La situación resulta especialmente delicada debido a que ocurre apenas 24 horas después de la entrada en vigor de la normativa que obliga al registro de todas las líneas móviles en el país, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y la identificación de los usuarios.

Especialistas advierten que esta vulnerabilidad podría ser aprovechada por ciberdelincuentes, quienes, mediante bases de datos con números telefónicos, podrían automatizar la extracción masiva de información personal, facilitando delitos como suplantación de identidad, fraudes y extorsiones.

Hasta el momento, Telcel no ha emitido un posicionamiento público sobre la falla ni sobre las medidas que se implementarían para corregirla, mientras crece la preocupación por la protección de los datos personales en plataformas oficiales.