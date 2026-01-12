Legisladores guanajuatenses irán a Madrid

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión de la Comisión de Turismo se aprobó que las personas integrantes de esta instancia legislativa participen en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Irá la presidenta de la comisión, Miriam Reyes Carmona, con el voto en contra de su compañera Maribel Aguilar González.

La diputada morenista Miriam Reyes Carmona, presidenta, comentó que se busca que el Congreso del Estado de Guanajuato participe activamente en la citada feria, que se llevará a cabo del 21 al 25 de enero, en Madrid, España.

Refirió que es uno de los encuentros más importantes del mundo en materia de turismo, donde convergen más de 150 países, gobiernos, organismos internacionales y empresas del sector. Agregó que es un espacio donde se negocia, se dialoga y se define el rumbo del turismo internacional.

Remarcó la importancia de entender el turismo como política del Estado, ya que, dijo, este no se limita a promocionar destinos, sino que articula políticas públicas, impulsa la inversión y genera alianzas estratégicas.

La propuesta se aprobó por mayoría de votos con el voto en contra su compañera de partido, Maribel Aguilar González.

También acordaron realizar el próximo 16 de febrero, a las 10:00 horas, la mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios que busca que los jóvenes del Estado puedan viajar de forma sencilla y económica y conozcan los destinos y actividades turísticas en la entidad; así como integrar en el diálogo a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Universidad de Guanajuato y la Asociación de Hoteles de la capital.

En el apartado de asuntos generales, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra dio la bienvenida a la presidenta, quien asumió recientemente el cargo al frente de la comisión, que antes estaba presidida por el también morenista Ricardo Ferro Baeza.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Miriam Reyes Carmona (presidenta), Yesenia Rojas Cervantes, Rocío Cervantes Barba y Maribel Aguilar González, así como el diputado Aldo Iván Márquez Becerra.