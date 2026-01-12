Detienen a extorsionadores de Irapuato; entre ellos, un adolescente de 14 años

Irapuato, Guanajuato.- Una banda de presuntos extorsionadores fue detenida por la policía municipal de Irapuato. Trabajadores de un bar ubicado en el bulevar Díaz Ordaz fueron amedrentados por personas que dijeron pertenecer a un grupo delictivo. Los empleados lograron retener a uno de ellos y días después fueron localizados los otros 4 integrantes, entre los que se encontraba un adolescente de 14 años y una mujer.

El reporte de una riña culminó con la captura de los implicados, que, según testigos, llegaron con actitud agresiva exigiendo dinero en efectivo. Primero, uno de ellos fue sometido por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente llevado ante las autoridades. Luego de que los demás huyeran a pie y con apoyo de las cámaras C4 se logró su localización y detención.

Los detenidos fueron identificados como Manuel “N”, de 36 años, con diversos ingresos administrativos; Johan “N”, de 21 años, con antecedentes por faltas administrativas; Josselin “N”, de 19 años; así como un adolescente de 14 años. Asimismo, durante la intervención se aseguraron dos motocicletas marca Italika, de color rojo y azul, respectivamente.

Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.