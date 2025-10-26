¡Adiós Manuel Lapuente!, exdirector técnico de la Selección Mexicana

México.- El exjugador y exdirector técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Manuel Lapuente, falleció a la edad de 81 años. Como director técnico se le recuerda por sus éxitos dirigiendo al Necaxa de los años 90, equipo con el que fue bicampeón del futbol mexicano.

Hay que recordar que Manuel Lapuente fue jugador de futbol en la Primera División, consiguiendo ganar con Selección mayor la Copa Confederaciones 1999; dirigió a clubes como Puebla y América, con los que también fue campeón.

Con la Selección Mexicana se le recuerda por ser el técnico que hizo un gran Mundial en Francia 98, donde el equipo mexicano dejó un grato recuerdo por su futbol que le compitió a Bélgica, Países Bajos y Alemania, con el que perdió en Octavos de Final. Además de que le ganó la Copa Confederaciones a Brasil en 1999.