TEEG descarta sanción al PAN por presunta violencia política de género

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato determinó que el partido sí asignó de manera igualitaria recursos de campaña a candidaturas de mujeres y hombres

Redacción Notus12 enero, 2026

Guanajuato, Gto.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un procedimiento especial sancionador.

En el expediente TEEG-PES-53/2025, se dictó sentencia el 25 de noviembre del 2025, en la que se determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género atribuidas al Partido Acción Nacional (PAN), por la omisión de destinar al menos el cincuenta por ciento del financiamiento público recibido para actividades de campaña a las candidatas a diputadas locales postuladas mediante la coalición “Fuerza y Corazón X Guanajuato”.

No obstante, el Tribunal, por unanimidad y en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó la resolución y declaró la inexistencia de la falta atribuida al partido político. Lo anterior, debido a que, independientemente de la irregularidad detectada en el proceso de fiscalización, se acreditó que, de forma individual, sí destinó de manera igualitaria la misma cantidad de financiamiento público a las candidaturas de mujeres y de hombres.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia, y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.

Redacción Notus12 enero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información