Libia Dennise encabeza desfile por el 156 aniversario de la municipalización de Abasolo

La Gobernadora destacó la identidad, la historia y el trabajo de las familias abasolenses durante la conmemoración cívica

Abasolo, Guanajuato.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó este lunes en el Desfile Conmemorativo del 156 Aniversario de la Municipalización de Abasolo, realizado para recordar la historia y el proceso de consolidación institucional del municipio.

La mandataria estatal estuvo acompañada por el presidente municipal, Job Eduardo Gallardo Santellano, así como por autoridades estatales, municipales, civiles y militares. El recorrido cívico inició en el Poliforum Abasolo y concluyó en la zona centro, con la participación de contingentes que representaron distintos ámbitos de la vida institucional, social y cultural del municipio.

Previo al desfile, durante una ceremonia realizada en la Glorieta del Asta Bandera Monumental, se destacó la relevancia de los municipios en el desarrollo del estado y se reconoció a Abasolo por su aportación histórica y social dentro de la región.

En el marco del acto conmemorativo, también se rindió homenaje a personajes que han contribuido al desarrollo del municipio, entre ellos Macrina Uribe Vaca, impulsora de la educación local y fundadora de la Escuela Primaria “Cuna de Hidalgo”, así como al general Celestino Gasca Villaseñor y a Timoteo Sandoval Castillo.

Abasolo conmemora 156 años de vida institucional desde que, en 1870, el Congreso del Estado lo erigió formalmente como municipio, consolidando su identidad y organización administrativa dentro de Guanajuato.

