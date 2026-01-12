La UG inicia 2026 con 56 posgrados reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) celebra un logro histórico que reafirma su compromiso con la vanguardia académica y la investigación de alto impacto en el país. Al inicio del año 2026, 56 de sus programas de posgrado han recibido el reconocimiento oficial dentro del Sistema Nacional de Posgrados (SNP).

Este aval ha sido otorgado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), organismo que, desde su entrada en funciones en 2025, ha liderado la política nacional del conocimiento.

El incremento en el número de estos programas en el SNP es resultado del esfuerzo de la comunidad estudiantil y de las profesoras y los profesores investigadores que integran estos programas, por su compromiso con la excelencia académica.

El reconocimiento de la Secihti no solo garantiza el rigor científico y académico, sino que también asegura la pertinencia social de los estudios de maestría y doctorado impartidos en los cuatro Campus de la UG.

A su vez, contar con 56 programas en SNP es resultado de las políticas institucionales plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030, las cuales conducen a:

El fortalecimiento institucional, a través de la mejora continua en los procesos académico-administrativos, la infraestructura y el compromiso de los núcleos académicos básicos.

La vinculación social, en el desarrollo de proyectos que atienden las necesidades prioritarias del estado y del país, en sintonía con las nuevas directrices de la Secihti.

El talento humano, mediante el esfuerzo de las profesoras y los profesores investigadores que mantienen a la UG como un referente de la educación pública superior.

La inclusión en el SNP impacta en la comunidad universitaria, ya que permite, a las y los estudiantes de estos 56 programas, acceder a diversas modalidades de apoyo y becas nacionales coordinadas por la Secihti, facilitando la formación de capital humano altamente especializado para el desarrollo científico de México.

Con este reconocimiento, la UG inicia el año 2026 fortaleciendo su identidad como una “Colmena” de conocimiento y transformación social, posicionándose nuevamente como una de las instituciones de educación superior con mayor prestigio y calidad en sus estudios de posgrado a nivel nacional.