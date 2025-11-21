TEEG celebra 31 años y acerca la justicia electoral a todo Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El 26 de noviembre de 2025, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) celebra 31 años como organismo autónomo encargado de impartir justicia electoral en la entidad. Bajo el lema “31 años de justicia electoral contigo”, se llevarán a cabo Jornadas de Aniversario los días 23, 26, 27 y 28 de noviembre en distintas regiones del estado.

El objetivo es acercar a la ciudadanía información sobre sus derechos político-electorales, así como dar a conocer el quehacer del Tribunal y su importancia para la vida democrática de Guanajuato.

Actividades de las Jornadas

Las jornadas incluyen la instalación de stands informativos en espacios públicos de alta afluencia, donde se promoverá la justicia abierta electoral y se invitará a la ciudadanía a ejercer activamente sus derechos. También se entregarán materiales promocionales con mensajes clave orientados a fortalecer la confianza en las instituciones electorales y destacar el carácter incluyente, ciudadano y cercano del TEEG.

Sedes y municipios participantes

Los municipios fueron seleccionados estratégicamente para representar las zonas norte, sur, este y oeste del estado, considerando también su diversidad política:

Día Municipio Lugar 23 León Plaza Principal 26 Jerécuaro — 27 Huanímaro — 28 Xichú —

Horario de actividades: 11:00 a 15:00 horas.

Importancia del TEEG en el proceso electoral

A lo largo de tres décadas, el TEEG se ha consolidado como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, garantizando decisiones imparciales, ciudadanas e incluyentes. En el marco del próximo Proceso Electoral 2026–2027, el Tribunal subraya la relevancia de que la ciudadanía conozca a las instituciones encargadas de proteger sus derechos político-electorales.

La participación informada será clave para que las y los guanajuatenses ejerzan su voto de manera libre y consciente, entendiendo el rol de cada institución en la organización y validación de las elecciones.

Breve contexto histórico

1987: El órgano electoral funcionaba como entidad administrativa, sin autonomía plena, y sus resoluciones podían ser modificadas por la Cámara de Diputados, que actuaba como Colegio Electoral.

1994: Tras una reforma constitucional en el estado, el organismo evoluciona y surge el TEEG como órgano autónomo, con carácter permanente y con capacidad para emitir resoluciones definitivas en todas las etapas del proceso electoral.

Invitación al público

El Tribunal invita a la ciudadanía a participar en las Jornadas de Aniversario o a seguir sus actividades a través de sus redes sociales oficiales en Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok y Spotify, así como en su portal web:

https://teegto.org.mx