Firman convenio el Congreso del Estado y la Secretaría de Cultura para mayor impulso a creación y actividades artísticas

Guanajuato, Gto.- Con la finalidad de impulsar la difusión y promoción del arte y cultura en la entidad, así como desarrollar y fortalecer los programas y proyectos culturales que fomenten la participación ciudadana, el acceso a la cultura y el reconocimiento del talento artístico guanajuatense y de la región, el Congreso del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Cultura firmaron un convenio de colaboración.

Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato, dijo que con este convenio ambas instituciones impulsarán programas conjuntos, abrirán nuevos espacios de encuentro, fortalecerán exposiciones y llevarán actividades a los territorios, además de acercar a la ciudadana a los museos, a la lectura, a las artes visuales, a las creaciones contemporáneas, a las tradiciones, pero, algo más importante, dijo, a reconocer que cada uno somos portadores, fabricantes y creadores de cultura.

El presidente del Congreso del Estado, Roberto Carlos Terán Ramos, detalló algunos de los alcances proyectados por el convenio como establecer colaboración interinstitucional en materia de cultura; el desarrollo de programas, exposiciones y actividades culturales, destinados a promover las expresiones artísticas locales y regionales; llevar a cabo visitas guiadas en museos e inmuebles a cargo de la Secretaría de Cultura y del Congreso del Estado; el fomento del talento artístico y organización de actividades, entre otras acciones.

Finalmente, precisó que están firmes con la convicción de que están construyendo un Guanajuato solidario, justo y con paz a través del arte, la cultura y el esparcimiento.

En el acto estuvieron presentes el diputado Roberto Carlos Terán Ramos, presidente del Congreso del Estado, y la diputada María del Pilar Gómez Enríquez.

Además, los acompañaron Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura; Magdalena Zavala Bonachea, directora general de Museos, Artes Visuales y Exposiciones de la citada Secretaría; y Arturo Gómez Mosqueda, director de Gestión y Vinculación Social, así como estudiantes de San Diego de la Unión.

Dignificar las momias

Abordada al término de la ceremonia, la secretaria de Cultura dio a conocer que el programa de trabajo de la dependencia fu definido con la participación de diferentes sectores del ámbito del arte y será la base para sus actividades en el 2026.

También destacó el estudio sobre los cuerpos áridos exhibidos en el Panteón de Santa Paula, realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el que plantea la dignificación de estas personas, presenta un diagnóstico sobre sus niveles de deterioro y fija criterios para su conservación.

Finalmente, declaró que la dependencia mantiene trabajos para el desarrollo y posterior apertura de nuevos espacios arqueológicos, especialmente el ubicado en el Cerro de los Remedios, que se encuentra en el municipio de Comonfort.