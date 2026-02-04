Te debes vacunar contra el sarampión

Guanajuato.- La vacuna del sarampión llamada generalmente la triple viral o SRP se debe aplicar en la llamada primera infancia, aunque las personas entre los 27 y 39 años también podrían aplicársela en caso de no tener el esquema completo.

Según la información de la Secretaria de Salud, la primera dosis se administra a los 12 meses (un año) de edad, y la segunda dosis a los 18 meses o a los 6 años para completar el esquema, aunque hay casos que deben ser atendidos.

¿Ya eres adulto y te debes de vacunar?

Existe una población llamada rezagada que abarca a ñiños y adultos hasta 49 años que no completaron su esquema pueden y deben vacunarse, especialmente durante brotes.

¿Qué es el sarampión y cuáles son los síntomas?

El sarampión es una infección viral muy contagiosa cuyos primeros síntomas aparecen 7-14 días tras la exposición, pareciéndose a un resfriado grave: fiebre alta (hasta 40°C), tos seca, rinitis (flujo nasal), ojos rojos (conjuntivitis) y a veces puntos blancos dentro de la boca (manchas de Koplik).

Posteriormente, surge un sarpullido rojo característico que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Guanajuato aún sin casos graves

Pese a qué México acumula 7 mil 624 casos confirmados de sarampión en 31 entidades del país, con excepción de Campeche, donde no se ha documentado circulación; al mes de enero suman 26 defunciones, de acuerdo con los registros oficiales del sistema nacional de vigilancia epidemiológica, en Guanajuato no hay casos graves en pacientes.