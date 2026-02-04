“LEERFLIX”; la nueva estrategia de lectura en estudiantes guanajuatenses

San Francisco del Rincón,Guanajuato.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), impulsa estrategias de lectura y escritura en más de 4 mil escuelas primarias del estado, que permiten fortalecer la comprensión lectora, la expresión escrita y el desempeño académico del alumnado.

Como parte de este esfuerzo, la Escuela Primaria Urbana No. 2 “Margarita Maza de Juárez”, en el municipio de San Francisco del Rincón, implementó la estrategia didáctica LEERFLIX, una práctica innovadora que fomenta el gusto por la lectura mediante actividades dinámicas, significativas y cercanas a la vida cotidiana de las y los alumnos.

La estrategia se desarrolla en distintos espacios escolares, como el aula, la biblioteca, el patio escolar y el aula digital, y se extiende al hogar, promoviendo la lectura diaria como una actividad formativa y recreativa que fortalece el vínculo entre la escuela y las familias.

LEERFLIX integra la lectura de libros digitales disponibles en la plataforma Tripulantes de Lectura, combinándola con actividades creativas que favorecen la reflexión, el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la comprensión lectora. De manera periódica, las y los estudiantes inician nuevas lecturas acompañadas de dinámicas diseñadas por el personal docente.

Entre las actividades que se realizan destacan la lectura en voz alta, compartida y silenciosa, así como ejercicios de escritura creativa, diálogo grupal y elaboración de reportes de lectura, acciones que contribuyen a formar lectoras y lectores autónomos, críticos y con mayor confianza en su aprendizaje.

La directora del plantel, Chrelma Sarahi Luna Chávez, resaltó el compromiso del colectivo docente para impulsar prácticas que benefician directamente al alumnado y fortalecen el gusto por la lectura. Estas acciones cuentan con el acompañamiento de la jefa del Sector 508, Norma Álvarez Hernández, y de la supervisora de la Zona Escolar 527, Martha Eliud Pedraza Magaña.

El secretario de Educación de Guanajuato, Luis Ignacio Sánchez Gómez, ha reiterado que uno de los objetivos centrales del Gobierno encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo es que las niñas y niños desarrollen una lectura fluida y comprensiva, al ser esta habilidad la base de su desempeño escolar, su pensamiento crítico y su formación integral.