“¿Por qué no se van a vivir a Cuba…? Alito a morenistas

Alito Moreno presidente del PRI le pidió a Luisa Alcalde presidenta de MORENA, irse a Cuba si tanto quiere ayudar

Redacción Notus4 febrero, 2026
Izquierda: Alejandro Moreno presidente del PRI. Derecha: Luisa Alcalde presidenta de MORENA.

México.- “¿Por qué no se van a vivir a Cuba, mis comunistas de caviar? ¡Si ahí no les piden visa! Les encanta aplaudir la dictadura, pero cenan en lo más caro de Acapulco. No vaya a ser que en La Habana no encuentren buen vino”, dijo Alito Moreno presidente del PRI a Luisa Alcalde presidenta de MORENA, tras justificar el envío de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria.

El dirigente priísta ha Sido duro crítico con algunos personajes de la llamada Cuarta Transformación al señalar los excesos que tienen, mientras que en el discurso hablan de austeridad.

En el caso de Luisa Alcalde, el fin de semana se le vió comiendo en un lujoso restaurante en la zona diamante de Acapulco y a la par pronunciándose a favor de seguir enviando petróleo a la dictadura cubana como respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hay que señalar que México en estos momentos es el país que más petróleo le entrega al régimen de Cuba, luego de que Venezuela dejó de entregar combustible tras la detención del dictador Nicolás Maduro, detenido por el gobierno de Estados Unidos.

