Tanque elevado de agua potable en Soledad de Vargas registra 90% de avance

La obra en esta comunidad de Abasolo tiene una inversión de más de 1.7 millones de pesos y se encuentra en su etapa final

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- La construcción del tanque elevado de agua potable en Soledad de Vargas, municipio de Abasolo, registra un avance del 90%, por lo que los trabajos se encuentran en su etapa final.

El proyecto contempla una inversión de 1 millón 795 mil 428 pesos y busca mejorar la infraestructura hidráulica de esta comunidad mediante instalaciones que permitan fortalecer el almacenamiento y la distribución de agua potable.

Con la conclusión de los trabajos, las familias de Soledad de Vargas contarán con infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de este servicio básico.

La obra forma parte de las acciones del Gobierno Municipal de Abasolo para atender las necesidades de servicios básicos en las comunidades.

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Redacción Notus

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