Tanque elevado de agua potable en Soledad de Vargas registra 90% de avance

Abasolo, Guanajuato.- La construcción del tanque elevado de agua potable en Soledad de Vargas, municipio de Abasolo, registra un avance del 90%, por lo que los trabajos se encuentran en su etapa final.

El proyecto contempla una inversión de 1 millón 795 mil 428 pesos y busca mejorar la infraestructura hidráulica de esta comunidad mediante instalaciones que permitan fortalecer el almacenamiento y la distribución de agua potable.

Con la conclusión de los trabajos, las familias de Soledad de Vargas contarán con infraestructura destinada a mejorar el abastecimiento de este servicio básico.

La obra forma parte de las acciones del Gobierno Municipal de Abasolo para atender las necesidades de servicios básicos en las comunidades.