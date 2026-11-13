Construyen tanque elevado y línea de agua potable en Loma de la Esperanza

La obra registra un avance del 55% y contempla una inversión superior a los 12.3 millones de pesos para mejorar el abastecimiento de agua en la zona

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- La construcción de infraestructura hidráulica en la localidad de Loma de la Esperanza registra un avance físico del 55%, con una inversión superior a los 12.3 millones de pesos para mejorar el suministro de agua potable a las familias de la zona.

El proyecto contempla la instalación de una línea de conducción y alimentación, así como la construcción de un tanque elevado, infraestructura destinada a fortalecer el almacenamiento y traslado del agua.

De acuerdo con la información del proyecto, los trabajos también permitirán mejorar el acceso al servicio de agua potable en distintas localidades cercanas, ampliando los beneficios de esta obra.

La intervención busca fortalecer el abastecimiento de agua y mejorar las condiciones de acceso a este servicio básico para las familias de Loma de la Esperanza y comunidades de la zona.

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Redacción Notus

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