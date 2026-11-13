‘Cristalean’ camioneta de participantes sudcalifornianos de Expo Agroalimentaria

Los expositores estaban cenando en un restaurante de alitas cerca de Plaza Cibeles cuando sustrajeron equipo y mochilas de su vehículo

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Participantes de la Expo Agroalimentaria provenientes de Baja California Sur fueron víctimas de un ‘cristalazo’ mientras se encontraban cenando en el restaurante de alitas cerca de Plaza Cibeles en Irapuato. “Nos acabamos de llevar una mala experiencia”, dijo el agrónomo Alejandro García.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 y media de la noche; dos personas en motocicleta arribaron al estacionamiento y rompieron los vidrios. En cuestión de minutos vaciaron la camioneta y huyeron de la escena.

Alejandro expuso en TikTok el video de las cámaras de seguridad en donde se captó el robo a su vehículo. De acuerdo con su testimonio, los presuntos responsables se llevaron objetos de él y sus compañeros en las que se incluían un dron, una cámara GoPro y un micrófono Dji, además de mochilas.

“Lo sorprendente es la facilidad con la que hacen las cosas… Aún habiendo guardia de seguridad”, relató el agrónomo, destacando que, pese a la vigilancia del lugar, no se pudo evitar la situación. Asimismo, señaló que en su lugar de origen no es común que ocurran incidentes de ese tipo.

Redacción Notus13 noviembre, 2026

Redacción Notus

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