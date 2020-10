TAÑER DE CAMPANAS POLITICAS ABASOLESES: ocho candidatos

Por El Padre.

No se recuerda que previo a una elección interna para elegir un candidato a la Presidencia Municipal, hubiera ocho aspirantes por el PAN. Si amigo así como lo lee dos mujeres y seis hombres buscan un boleto, porque sólo en uno o una recaerá la responsabilidad de representar al Partido Acción Nacional y asumir el reto de buscar recuperar la Presidencia Municipal y gobernar Abasolo, algunos y alguna no tienen el perfil pero se tienen confianza, otros entran al juego de divide y vencerás, saben que no tienen con que llegar pero buscan negociar con el más fuerte o sea no dan paso sin huarache, pero así es la política y así son los políticos.

El ser humano hace la historia con sus acciones y nadie puede decir de esta fecha al mes de diciembre que se supone se contempla el inicio de precampañas, no puedan surgir nuevos aspirantes porque mientras las campanas políticas sigan tocando la feligresía puede entrar al templo a conocer los secretos de la biblia política, pero al final sólo uno o una será el pastor (a) del panismo en Abasolo para el 2021.

¿Quiénes son los nuevos aspirantes?, se preguntarán, todos son conocidos por la ciudadanía unos más y otros menos pero ahí están levantando la mano. La novedad viene a ser el Licenciado Sergio Hernández Alvarado, quien no es ningún improvisado en la política, desde su adolescencia siempre soñó con buscar una oportunidad por una candidatura, es joven profesionista incluso ya estuvo al frente del Comité Municipal del PAN.

Este abasolense es de las nuevas caras políticas su familia es ampliamente conocida por la sociedad de este municipio, esposo, padre de familia y gente de trabajo, pero que para sorpresa de muchos llegó al Comité Municipal “Azul” y se une a la reunión con otros aspirantes y expresa su interés quedando incluido en la lista siguiendo con el protocolo del reglamento interno del partido, claro que en su momento tendrá que cumplir con los requisitos para entrar al proceso final de donde saldrá el abanderado o abanderada de este organismo político.

Pero alguien que también alzó la voz, aunque no ha estado presente en las reuniones de aspirantes y que ha sido la mayor sorpresa es Gerardo Morales, si amigo abasolense ese que usted está pensando, quien fue Diputado Federal, delegado de SAGARPA en Aguascalientes, Regidor del Ayuntamiento Municipal y quien buscó la Presidencia Municipal pero no llegó, perdió la elección.

La ciudadanía tanto del campo como en la ciudad lo conoce y si hizo buen trabajo en sus diferentes cargos, los abasolenses lo recordarán. Gerardo se suma a los ocho interesados en buscar esa candidatura. ¿Qué opina usted amigo lector de NOTUS?.

Ahora si, que cada uno de ellos tiene un motivo y una razón por expresar su aspiración política que como todo ciudadano militante de un partido tiene derecho a expresar siempre y cuando haya cumplido con todos sus derechos y obligaciones que le marcan los estatutos de su partido.

Pero todo esto le pone sabor a esta “fiesta política interna panista”, aunque como la gente lo dice; “son muchos los llamados, pero pocos los invitados”, claro seguramente al final irán sumando fuerzas y el número se irá reduciendo, porque previo al registro de aspirantes seguramente quedarán los que se considera tienen más oportunidad de ganar las elecciones por su aceptación de la gente. Porque a la interna se da el “juego” entre dirigentes y militantes para elegir al o la mejor persona, pero es afuera donde se deciden las elecciones por ello el compromiso del PAN es mandar a quien mejor aceptación tenga entre los abasolenses.

Bueno entre los díceres entre panistas, se sabe que hay quien ya viene trabajando la estructura, ¿así de seguro se siente él o la que cree tendrá la bendición de arriba?, pero mientras se aclara el panorama siguen las reuniones de los interesados y se han efectuado en sana paz y a través del diálogo, tanto así que entre ellos vienen haciendo ya un intento de acuerdos que no están mal, sumarse a quien consideran tiene más fuerza o mejor dicho aceptación entre la gente de los diferentes sectores.

Pero mientras tanto todos se sienten con las mismas posibilidades de buscar esa candidatura como es Marla Estrada Ríos, quien tiene su personalidad y quien ha mostrado disposición al diálogo en las reuniones en las que viene participando, conoce de la política tiene las bases y por aquello de la equidad de género se ha mantenido en su decisión ir hasta lo último del proceso.

Otra de las damas que desde un inicio expresó su interés en buscar s la candidata del PAN en el 2021, es Jésica Cabal Ceballos, quien no ha estado en esas reuniones sabatinas pero que mantiene su postura y su conocimiento de la política y actuar en ese terreno le permite estar dentro del grupo de aspirantes sabedora del “juego” interno que se sigue.

Siguiendo la lista de los “ocho azules” rumbo a la candidatura, se encuentra Rogelio Pérez Espinoza, quien es de los primeros que dio un paso al frente expresando su interés y de los que ha estado en todas las reuniones intercambiando opiniones y puntos de vista y que tiene una visión de lo que se tiene que hacer en este tiempo mientras se llega el registro y se conoce el proceso que se seguirá en la pre-campaña hasta que se conozca el método de la elección y se defina si es candidato o candidata.

Mauricio Pérez Cabrera, quien es una persona que está identificado por la gente del campo que es el mundo donde él se mueve, pero que en su andar conoce del ambiente político y como abasolense también es de los primeros que ha dicho me interesa ser el candidato a la Presidencia Municipal y no falla a las reuniones, tampoco se calla para decir lo que siente y es de los convencidos que se debe elegir a la mejor personas de todo el grupo porque solo así se tiene oportunidad de ganar las elecciones.

Eduardo Camarillo, que fue también uno de los que determinaron subirse al barco y buscar en base a su experiencia política y acercamiento con la gente, mostrar que tiene el perfil para tomar el liderazgo como candidato a la Presidencia Municipal, es de los que más diálogo tiene y quien también cree que hay que salir lo más fuerte posible de la interna con el mejor candidato que garantice lo que todos los panistas quieren, el triunfo de la elección que se efectuará el próximo año.

Alejandro Alcántar, quien se ha sumado al grupo conciente del reto que represente llegar a unirse a la ideología y doctrina del PAN, pero con la certeza de que tiene la capacidad para luchar políticamente por esa oportunidad que como ciudadano busca, con los meses se ha adentrado en ese mundo de este organismo político logrando identificarse con todos y mantenerse firme en su objetivo llegar hasta el último momento del proceso de donde saldrá el candidato.

Jesús García, de los militantes panistas que más temprano expresó su interés y de los que han venido midiendo el terreno y observando sus posibilidades tanto a la interna como a la externa y quien se ha caracterizado por ser de los trabajadores de campo en lo político del panismo local, pero que en esta ocasión determinó jugársela esperando llenar el cuaderno de requisitos para buscar ser el candidato en el 2021.

Estos son los ocho “AS” del panismo abasolense que vienen siendo analizados por la ciudadanía que conoce las virtudes y defectos de cada uno, pero la palabra en el juego interno la tendrán los dirigentes del comité directivo estatal, porque cada vez es más fuerte el rumor de que será elección de “Dedazo”, ¿qué opina usted amigo de NOTUS sobre ese posible método de elección?, aunque los aspirantes no descuidan detalles y por si las dudas también platican con los 720 militantes que en determinado momento votarían si fuera elección por asamblea.