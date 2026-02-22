Suspenden transporte público en Irapuato

Como medidas precautorias el gobierno municipal pide a la ciudadanía no salir de casa

Gerry Orozco22 febrero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Suspenden transporte público en Irapuato, además piden a la ciudadanía no salir de sus casas.

La razón de esta medida mencionaron se debe a los acontecimientos recientes en el municipio, como la quema de varios negocios por lo que se ha determinado la suspensión temporal del servicio de transporte público en todas sus rutas.

Esta medida se implementa de manera preventiva con la única finalidad de salvaguardar la integridad de las y los usuarios, así como de los operadores.

Las autoridades informaron que la Secretaría de Seguridad Ciudadana Irapuato mantiene presencia operativa y un monitoreo permanente en toda la ciudad para garantizar el orden.

Así mismo las autoridades piden a las y los ciudadanos atender únicamente las indicaciones de las cuentas oficiales y evitar salir de sus hogares.

Mantendremos informada a la población de manera oportuna sobre la reactivación paulatina de los servicios conforme existan las condiciones adecuadas.

