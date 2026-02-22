Queman banco del Bienestar en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- El banco del Bienestar, fue incendiado por personas armadas, en la colonia Obregón de Manuel Doblado. El banco, ha sido parte de los ataques que se han registrado en diversos municipios de Guanajuato.

Alrededor de las 11:30 de la mañana de este domingo, fue reportada la quema del banco del Bienestar que se ubica en una de las zonas más transitadas del municipio.

Un grupo de personas armadas llegaron al sitio, rompieron los vidrios y lanzaron bombas Molotov, para después huir.