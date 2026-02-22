Queman también OXXOS en la capital: alerta de seguridad

Guanajuato, Gto.

Al menos tres tiendas de conveniencia registraron fuego esta mañana en la capital, en l contexto de una ola de ataques como reacción a la captura de una integrante y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oceguera “El Mencho”, en la entidad vecina.

Los primeros reportes son de incendios en establecimientos de la cadena OXXO ubicados en la zona de Pueblito de Rocha, San Javier y el Centro Histórico. Las autoridades no reconocen oficialmente que se trata de ataques deliberados, pero versiones ciudadanas confirman que personas en motocicleta fueron las responsables de los siniestros.

Información proporcionada a la policía municipal señala que en San Javier los responsables del incendio de la tienda OXXO ubicada frente al Hotel Castillo Santa Cecilia fue obra de dos hombres que transitaban en una motocicleta tipo croos. Lanzaron bombas incendiarias.

Los de la capital son incendios similares en Irapuato, Silao, León, Moroleón y Purísima del Rincón.

En la zona sur, donde se ubican las instalaciones de las diferencias corporaciones de seguridad, son constantes los patrullajes con torreta y sirenas abiertas como parte del operativo de respuesta a lo que oficialmente no son ataques deliberados.

Guerra de cárteles

En comunidades del sur del municipio, hasta 2018 proliferaba la venta de gasolina producto del robo del combustible. De acuerdo con ese dato, la “plaza” estaba bajo el control del Cártel Santa Rosa de Lima, dedicado principalmente a esa actividad.

El aumento de homicidios tipo ejecución registrados en los últimos años en el municipio, de acuerdo con especialistas como David Saucedo, se debe a que el CJNG disputa la “plaza” al encabezado por “El Marro”.

El incendio de las tiendas, en el marco de enfrentamiento entre fuerzas del orden y el CJNG, confirma esta percepción: los “cuatro letras” están ganando la plaza.