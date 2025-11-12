“Suspenden” acto inaugural en la Expo Agroalimentaria

Irapuato, Guanajuato

La Expo Agroalimentaria, “comenzó con el pie izquierdo”, dado que el acto inaugural que estaba programado se suspendió debido a la cancelación de la Gobernadora Libia Dennise García.

Como en otros años la inauguración de la expo contaba con la participación de altas autoridades tanto del ámbito estatal como del ámbito municipal, pero en esta ocasión, esto no fue posible.

Hasta el momento las razones de la cancelación por parte de la oficina de la Gobernadora, no se han dado a conocer, sin embargo, se especula que productores de maíz harían acto de presencia en dicho acto al parecer para tratar de boicotear el evento y hacer presión para que sus demandas sobre el precio de la tonelada.

Así mismo, expositores han manifestado la baja afluencia, comparado con las exposiciones de años atrás, al parecer esto se debe a la latente posibilidad de nuevos bloqueos carreteros por parte de los productores de maíz inconformes por las condiciones de venta de la semilla.