Recuerdan legado y enseñanzas de Don Miguel Montes García

Guanajuato, Guanajuato.- “Era impecable en el sentido de Justicia, en ser intolerante a cualquier atropello y siempre estuvo orgullosos de algo que lo acogió desde niño que fue Guanajuato. Ese es Miguel Montes, Él que se queda, Él que inspira, Él que nos ayudó a caminar, a pensar, a leer, a criticar”.

Así lo manifestó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks en Charlas de Café, espacio de diálogo que fue el marco para la presentación editorial del libro “Personas, Lugares y Circunstancias. Vivencias de Don Miguel Montes García”, obra escrita por Rosa Isabel Montes Mendoza, hija del jurisconsulto, en el que se plasman episodios desarrollados en el mundo de la abogacía y de la política nacionales, que han sido parte crucial de la historia de México.

Correspondió a Juan Carlos Romero Hicks hablar de Don Miguel Montes García, se hace alusión al jurista, legislador, ministro de la corte, al visionario social y en el político integral que se caracterizaba por su honestidad, su competencia y estudio profesional, su independencia y su carácter.

El diputado panista fue gobernador cuando Montes García era legislador por el Partido Revolucionario Institucional. En 2001, le correspondió al primero hacer reformas a la ley de Justicia para Menores a raíz de un caso registrado en San Miguel de Allende, en donde un grupo de adolescentes estaba involucrado en un tema de abuso sexual. Correspondió a Montes García abordar el tema y obligó al gobernador a actualizar la ley en la materia.

Rosa Elena Montes Mendoza señaló que a instancias de Montes García se creó la Biblioteca del Congreso local, lo que simboliza la importancia que tenía para Don Miguel los espacios de reflexión, estudio y crítica, además de indicar que en varias etapas de su vida desempeñó cargos estatales y nacionales en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la Academia y en la abogacía que lo llevaron a ser parte constructiva de múltiples episodios de la biografía reciente de Guanajuato y del país.

“Para Él había que entender la trascendencia del uso de la palabra y el compromiso ineludible que se adquiría al pronunciarla. También el Licenciado Montes siempre defendía lo indispensable que resulta del análisis y la crítica constructivas; lo valioso del diálogo franco y honesto; y lo meritorio de las discrepancias, tanto como de las coincidencias”, externó.

María Victoria Baeza Vallejo, Coordinadora de Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato, refirió del acercamiento que tuvo la autora para recopilar información de la vida legislativa de Don Miguel Montes García en los diversos documentos que se encuentran resguardados en el archivo histórico del Poder Legislativo de la entidad.

Finalmente, Vicente Vázquez Bustos, director de Agenda Legislativa y Reglamentación en la Coordinación General Jurídica de la Consejería y Enlace de Gubernatura, expresó el acercamiento laboral que tuvo con el ex congresista en el que hizo alusión a las llamadas de atención que se traducían a enseñanzas de gran valor, todo ello en su cargo como secretario técnico de la Comisión de Justicia.

En el acto estuvieron presentes miembros de la comunidad estudiantil de Guanajuato y personal de diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.