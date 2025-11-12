Evita ser víctima de algún delito en el Buen Fin

Guanajuato, Guanajuato.- Si ya tienes pensado qué oferta aprovechar este Buen Fin, y solo estás esperando que comience la jornada de compras, la Secretaría de Seguridad y Paz, emite recomendaciones preventivas para evitar que seas víctima de cualquier delito financiero.

Uno de los principales es el fraude con tarjetas bancarias, y ante el incremento de ofertas, muchas de ellas ofrecen meses sin intereses u otras promociones comprando a través de portales, por lo que es necesario poner en práctica algunas medidas de prevención.

Estos delitos se cometen principalmente al usarla sin autorización previa del titular, a quien generalmente le roban sus datos de forma física o electrónica.

Los fraudes más comunes con las tarjetas de crédito se realizan mediante correos que se envían a los buzones electrónicos para invitar a las víctimas potenciales a entrar a una página de internet o descargar un documento. A quienes acceden, les roban la información o datos personales.

Pero también otra forma es el envío de un mensaje SMS que llega directamente al número de teléfono para obtener datos de las y los usuarios de tarjeta.

La Secretaría de Seguridad y Paz recomienda:

°Resguardo en un lugar seguro de tu tarjeta de crédito y NIP, revisar constantemente los movimientos de las cuentas bancarias.

°Comprar en páginas seguras y no usar redes wifi públicas o computadoras de otras personas.

°Al realizar pagos en comercios, no perder de vista la tarjeta.

°No proporcionar información de tu tarjeta de crédito por teléfono, mensaje de texto o correo.

°Al tirar los estados de cuenta o cualquier comprobante, destruirlos

°Si el banco ofrece la posibilidad, descarga la aplicación para contar con tu tarjeta

Ante los descuentos ofrecidos en tiendas comerciales, es importante también que consideren medidas de autoprotección y cuidado al caminar por estos sitios públicos, con tus compras realizadas.

La Secretaría de Seguridad y Paz te invita a identificar conductas sospechosas que ayuden a prevenir ser víctima de cualquier delito, evita mostrar objetos de valor como alhajas y relojes, y guarda estratégicamente las pertenencias o tus nuevas compras.

No detenerte ni responder preguntas de extraños y si alguien te sigue, cambia tu trayectoria y dirígete a un lugar seguro.

Recuerda que tener estas precauciones pueden evitar que seas víctima de este tipo de delitos durante el Buen Fin, y ante cualquier emergencia puede ser reportada el 911, al teléfono directo y anónimo 089 así como también la línea 800- TECUIDO (8328436).