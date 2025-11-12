Evita ser víctima de algún delito en el Buen Fin

El Buen Fin se expenderá desde el jueves 13 hasta el lunes 17 y para cuidar tu seguridad financiera la Secretaría de Seguridad y Paz te tiene unas recomendaciones

Redacción Notus12 noviembre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Si ya tienes pensado qué oferta aprovechar este  Buen Fin,  y solo estás esperando que comience la jornada de compras, la Secretaría de Seguridad y Paz, emite recomendaciones preventivas para evitar que seas víctima de cualquier delito financiero.

Uno de los principales es el fraude con tarjetas bancarias, y ante el incremento de ofertas, muchas de ellas ofrecen meses sin intereses u otras promociones  comprando a través de portales, por lo que es necesario poner en práctica algunas medidas de prevención.

Estos delitos se cometen principalmente al usarla sin autorización previa del titular, a quien generalmente le roban sus datos de forma física o electrónica.

Los fraudes más comunes con las tarjetas de crédito se realizan mediante correos que se envían a los buzones electrónicos para invitar a las víctimas potenciales a entrar a una página de internet o descargar un documento. A quienes acceden, les roban la información o datos personales.

Pero también otra forma es el envío de un mensaje SMS que llega directamente al número de teléfono para obtener datos de las y los  usuarios de tarjeta.

La Secretaría de Seguridad y Paz recomienda:

°Resguardo en un lugar  seguro de tu tarjeta de crédito y NIP,  revisar constantemente los movimientos de las cuentas bancarias.

°Comprar en páginas seguras y no usar redes wifi públicas o computadoras de otras personas.

°Al realizar pagos en comercios, no perder de vista la tarjeta.

°No proporcionar información de tu tarjeta de crédito por teléfono, mensaje de texto o correo.

°Al tirar los estados de cuenta o cualquier comprobante, destruirlos

°Si el banco ofrece la posibilidad, descarga la aplicación para contar con tu tarjeta

Ante los descuentos ofrecidos en tiendas comerciales, es importante también que consideren medidas de autoprotección y cuidado al caminar por estos sitios públicos, con tus compras realizadas.

La Secretaría de Seguridad y Paz te invita a identificar conductas sospechosas que ayuden a prevenir ser víctima de cualquier delito, evita mostrar objetos de valor como alhajas y relojes, y guarda estratégicamente las pertenencias o tus nuevas compras.

No detenerte ni responder preguntas de extraños y si alguien te sigue, cambia tu trayectoria y dirígete a un lugar seguro.

Recuerda que tener estas precauciones pueden evitar que seas víctima de este tipo de delitos durante el Buen Fin, y ante cualquier  emergencia puede ser reportada el 911, al teléfono directo y anónimo 089 así como también la línea 800- TECUIDO (8328436).

Redacción Notus12 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información