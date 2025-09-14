Suspende gobierno del estado bacheo en avenidas de su jurisdicción en la capital

Guanajuato, Gto.

Elementos de Tránsito del Estado detuvieron las obras de bacheo que trabajadores del municipio realizaban en avenidas que son de jurisdicción estatal.

Los uniformados obligaron a cesar las labores bajo el argumento de que los trabajos se realizaban en vialidades de jurisdicción estatal y sin los permisos correspondientes.

La interrupción ocurrió este viernes en las inmediaciones del boulevard Guanajuato, vialidad que conecta la zona de Pozuelos con la carretera Panorámica, en dirección a la clínica del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La obra es parte del programa municipal de bacheo en la carretera Panorámica, misma que en 2022 el gobierno estatal pasó al municipal el dominio jurisdiccional de la vialidad. Sin embargo, como el proceso no se ha formalizado por completo, la presidencia municipal no había iniciado el proceso de bacheo correspondiente.

Esta semana la presidenta municipal, Samantha Smith, consiguió los recursos y extendió la obra hasta calles que se conectan con la Panorámica. En este caso no tomó en cuenta que el boulevard Guanajuato no fue transferido al municipio.

La interrupción de la obra generó desconcierto entre vecinos y automovilistas, quienes pasaron de ver maquinaria y cuadrillas trabajando a encontrarse con obras inconclusas y empleados en incertidumbre.

Hasta ahora, no se ha definido si los trabajos podrán reanudarse tras un proceso administrativo y, en su caso, si las continúa el gobierno municipal o el estatal asume el compromiso.