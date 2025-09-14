Bandos de manifestantes terminan a golpes en la capital

Guanajuato, Gto.

Un grupo de manifestantes contra Samantha Smith y Alejandro Navarro, encabezado por Jorge Rodríguez Medrano, fue echado a golpes de la plaza del Truco. Tras una guerra de consignas e insultos, un grupo de encapuchados llegó al lugar y a empujones retiró a los inconformes, quienes respondieron con palos y se armó un breve intercambio de golpes. No hubo policía que resguardara para evitar la confrontación.

Desde media semana, Rodríguez Medrano convocó a través de su canal digital y mensajes en redes, a manifestarse este sábado la una de la tarde contra la presidenta municipal Samantha Smith y su esposo, el exalcalde Alejandro Navarro.

Sin embargo, simpatizantes de estos últimos convocaron a otra manifestación para protestar contra el dueño del espacio informativo, acusándolo de deudor alimentario, difamador en su información y por violencia en razón de género.

Para hacer promoción contra el que apodan “El Pastelero”, sus críticos usaron vehículos y camionetas sin placas y realizaron perifoneo para invitar a asistir a la contramarcha. Eran tripuladas por hombres con rostro cubierto.

Al mediodía de este sábado, mientras que un contingente de unas 40 personas seguidoras de Rodríguez Medrano, entre las que había militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue acosada con gritos por la contraparte. Ambos bandos lucían pancartas improvisadas y se proferían insultos.

Los manifestantes del grupo de Medrano marcharon hacia el centro de la ciudad, sonde ya los esperaban los simpatizantes del dúo Navarro Smith.

Luego de un mensaje de Medrano, en el que acusaba de corrupción a sus adversarios, fue colocada una banda simbólica de “clausurado” en la puerta de la presidencia municipal. Una mujer policía resguardaba el edificio y no se opuso a la medida, pero llegó un puñado de simpatizantes de los Navarro-Smith y la quitaron. Inició una guerra de insultos, gritos y consignas hasta que arribaron hombres con rostro cubierto y comenzaron a empujar a los opositores al gobierno local.

Hubo intercambio de golpes y Rodríguez Medrano y acompañantes se retiraron. No se reportan lesionados no detenidos.

La policía municipal no intervino y los elementos y nunca estuvieron a la vista elementos de la corporación.