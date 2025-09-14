Detienen a hombre por atentar contra su padre en Comonfort

Pedro “N” fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio en razón de parentesco en grado de tentativa y violencia familiar

Redacción Notus14 septiembre, 2025

Comonfort, Guanajuato.- En Comonfort, Pedro “N” fue detenido y vinculado a proceso penal luego de atacar con un cuchillo a su padre y agredir a otra persona en la comunidad de El Picacho.

Los hechos ocurrieron el 2 de septiembre de 2025, cuando gracias a la intervención de un tercero y a la rápida atención médica, la vida de la víctima pudo ser salvada.

La investigación estuvo a cargo de un agente del Ministerio Público, en coordinación con agentes de Investigación Criminal y peritos criminalistas, quienes obtuvieron la orden de aprehensión que permitió llevar al presunto responsable ante la autoridad judicial.

El Juez determinó la prisión preventiva para el acusado mientras continúa el proceso en su contra.

