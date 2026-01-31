Supervisan avance de la obra del nuevo Hospital General de Zona del IMSS

Guanajuato, Gto.

Representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la presidencia municipal supervisaron los avances de construcción de la nueva clínica del organismo.

Een la Décimo Séptima Sesión del Comité Ciudadano de Seguimiento y Apoyo a la Construcción del Hospital General de Zona, de 72 Camas del IMSS Guanajuato evaluaron el inicio de la primera fase se operaciones, iniciada el 20 de enero, con atención de consulta externa en las especialidades de Psiquiatría, Nefrología, Infectología, Oncología y Geriatría.

La sesión estuvo presidida por el secretario general del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz. En ella se informó que la infraestructura de este nuevo hospital tiene un avance de 83.4 por ciento. El funcionario comentó que este es uno de los proyectos prioritarios que se desarrollan en el país y que permitirá reducir los traslados a la ciudad de León.

La presidenta municipal, Samantha Smith, reconoció la labor del personal que labora en las clínicas del IMSS en la capital y que hace un gran esfuerzo para dar un servicio de calidad. Dijo que desde el Gobierno Municipal que encabeza trabajan para propiciar las condiciones de movilidad e infraestructura vial para que tanto pacientes como trabajadoras y trabajadores del hospital puedan acudir a este espacio en condiciones dignas y adecuadas. Finalmente, destacó el trabajo coordinado que realizan Municipio, Estado y Federación para brindar mejores condiciones de salud y vida a las y los guanajuatenses.

Una vez terminado, el nuevo Hospital General de Zona en Guanajuato contará con 120 camas, 72 censables (de hospitalización) y 48 no censables, tres quirófanos y servicios generales, administrativos, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, consulta externa y hospitalización, además de servicios paramédicos y ambulatorios. Se contempla brindar atención médica a más de 245 mil derechohabientes de Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Diego de la Unión, en 28 especialidades.

En esta visita las y los presentes realizaron un recorrido por las instalaciones de este nuevo hospital, para constatar el área en la que se da atención y los avances del resto de la obra. También asistieron a la reunión: el enlace Médico de la Unidad de Atención Médica, Luis Víctor Aguilar Berrios; el coordinador de Relaciones Laborales, Jorge García León; la coordinadora de Unidades de Segundo Nivel, Beatriz Pérez Antonio, y del Área Médica, Armando Pérez Cabrera.

Así como representantes del Sector Obrero CROC, Antonio Hernández Navarro; SNTMMSSRM, Alejandro Basaldúa Reyes; CROM, Víctor Martínez Sosa; del Consejo Consultivo delegacional, Jorge Armando Aguirre Torres; Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), José Abugaber Andonie; además de titulares de Jefaturas de la representación estatal del IMSS y representantes de la empresa PRODEMEX.