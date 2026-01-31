Asesinan a empresario morenista y activista de San Pancho

San Francisco del Rincón, Guanajuato

El francorrinconence Antonio Saldaña Reyes, empresario, activista del sector calzado, fundador de la organización “La Voz del Pueblo” y militante de MORENA, fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo, en el bulevar Aquiles Serdán.

El hombre viajaba en su vehículo, cuando fue alcanzado por dos hombres que viajaban en una motocicleta y que comenzaron a dispararle, según el reporte de las autoridades.

Aunque el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche del jueves y que la víctima recibió seis impactos de bala, con heridas en la cabeza, rostro y varias partes del cuerpo, apenas este viernes se informó de quien trataba esto por medio de una publicación de la diputada federal de Morena, Antares Vázquez Alatorre, al dar el pésame.

“Anoche asesinaron arteramente a mi compañero y amigo Antonio Saldaña, activista por los derechos de las personas en San Francisco del Rincón y Purísima. Él ayudó a muchas personas a recuperar sus tierras, estuvo comprometido con el apoyo a la industria del calzado contra el dumping y dio otras luchas en favor del Pueblo.

Exijo que se haga justicia y envío mi solidaridad y cariño a sus familiares y amigos”, escribió la diputada.

Antonio Saldaña de 45 años, era empresario de calzado y activista en San Francisco del Rincón, siendo ampliamente conocido al representar la organización La Voz del Pueblo, que estaba enfocada a la defensa de la industria del zapato ante las afectaciones provocadas por la importación de calzado chino.