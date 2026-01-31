Balacera en bar Montecarlo deja dos muertos, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato

Dos personas fueron asesinadas a balazos y dos más resultaron lesionados, en hechos ocurridos en el interior del bar Montecarlo, en el centro de Pénjamo.

Según la información que se dio a conocer, fueron varios balazos los que se escucharon, cuando ocurrió una balacera en el bar situado a unas cuadras del jardín principal.

En este punto, perdieron la vida dos personas quienes por el tipo de lesiones no resistieron y dejaron de vivir en ese lugar, en el que había otras personas divirtiéndose.

Al igual dos hombres, fueron llevados a recibir atención médica al hospital general, desconociendo que fue lo que ocurrió realmente, así como mayores datos.

Elementos de la Fiscalía General de Guanajuato acordonaron el sitio para iniciar con una carpeta de investigación al igual trasladar los cuerpos a las instalaciones del Servicio Médico Forense.