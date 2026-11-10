Suman más de 14 mil apoyos e intervenciones integrales en el DIF Irapuato durante los últimos cinco años

Irapuato, Guanajuato.- Con la entrega de más de 14 mil apoyos y servicios integrales a sectores prioritarios, el Sistema DIF Irapuato consolidó su red de asistencia social durante los últimos cinco años de trabajo, según dio a conocer el propio organismo municipal.

Bajo la titularidad de Valeria Alfaro, la institución implementó un modelo de trabajo respaldado por alianzas con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los tres órdenes de gobierno, orientado a impulsar la autonomía y el bienestar de los beneficiarios.

Atención médica, prótesis y movilidad asistida

En materia de salud auditiva, el DIF local canalizó más de 320 auxiliares auditivos para personas con distintos grados de hipoacusia (leve, moderada, severa y profunda). Las entregas se realizaron mediante recursos propios y en coordinación con Fundación Amor, Tiendas Básicos, Tiendas Bara, el proyecto HOPE del TEC de Monterrey y la Beneficencia Pública.

Asimismo, mediante convenios con el Club Rotario León, OXXO, Tiendas Básicos, la Beneficencia Pública, el DIF Estatal y el DIF Nacional, se gestionaron:

1,300 sillas de ruedas (hospitalarias, todo terreno y para Parálisis Cerebral Infantil – PCI).

(hospitalarias, todo terreno y para Parálisis Cerebral Infantil – PCI). Más de 180 andadores y 70 bastones .

. 6 prótesis de miembro inferior y más de 10 prótesis mamarias.

En el rubro de salud visual, se concretaron 140 cirugías de cataratas a través del trabajo conjunto con la asociación civil Vivir Mejor Irapuato, el programa Dr. Vagón y financiamiento del DIF Municipal.

Asistencia social y refugios temporales

De manera complementaria, el informe destaca la atención brindada en infraestructura asistencial:

Estancia DIF : Ofreció respaldo a 1,600 personas que acompañaron a familiares internados en procesos hospitalarios prolongados.

: Ofreció respaldo a 1,600 personas que acompañaron a familiares internados en procesos hospitalarios prolongados. Refugio temporal Monte Olimpo: Brindó cobijo a más de 300 personas en situación de calle o vulnerables ante contingencias climáticas.