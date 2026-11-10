Convocan a estudiantes de Guanajuato a la Olimpiada de Informática 2026

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) extendió una invitación a escuelas públicas y privadas del estado para registrar a sus alumnos en la Olimpiada de Informática del Estado de Guanajuato 2026, una iniciativa diseñada para poner a prueba el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas en áreas tecnológicas.
El periodo de inscripción concluye este miércoles 11 de noviembre. El trámite debe realizarse directamente por personal docente, administrativo o directivo de cada plantel académico, abarcando a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, así como de los niveles secundaria y educación media superior.
Fases de evaluación y capacitación
El proceso selectivo se desarrollará en modalidad virtual y presencial bajo el siguiente calendario:
- Primera evaluación (12 al 14 de noviembre): Examen en línea con duración de 90 minutos, compuesto por preguntas abiertas y de opción múltiple.
- Segunda evaluación (21 de noviembre): Aplicación virtual de 09:00 a 11:00 horas enfocada en la resolución de problemas.
- Capacitación virtual (28 de noviembre de 2026 al 17 de enero de 2027): Sesiones mediante Microsoft Teams adaptadas según la categoría (infantil o mayor) para reforzar habilidades técnicas.
- Etapa estatal y final (enero a abril de 2027): Entrenamientos en línea y evaluación presencial en las instalaciones del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) y el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato.
Preparación rumbo al selectivo nacional
Los participantes destacados recibirán acompañamiento académico especializado por parte del CIMAT y la Universidad de Guanajuato de cara a la Olimpiada Mexicana de Informática para Primaria y Secundaria (OMI/PS) 2027.
Para competir no se requiere preparación previa especializada, únicamente contar con acceso a un dispositivo con conexión a internet (computadora, tableta o teléfono inteligente). Las instituciones interesadas en registrar a sus alumnos o consultar el material de apoyo de ediciones anteriores pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico pieg@cimat.mx.