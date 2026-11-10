Premian proyectos de innovación agrícola en el Hackathon AgroInnova 2026

El certamen reunió a 21 equipos universitarios en las instalaciones de la UTSOE y contó con especialistas de la NASA y la UNAM como jurado evaluador

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Valle de Santiago, Guanajuato.- Con el desarrollo de 21 proyectos orientados a atender los principales retos del sector agrícola, se llevó a cabo el Hackathon AgroInnova 2026 en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE).

El encuentro reunió a estudiantes de diversas instituciones de educación superior públicas del estado, quienes presentaron soluciones tecnológicas enfocadas en el uso eficiente del agua, la producción sustentable de alimentos y la implementación de tecnologías emergentes en los procesos del campo.

Durante la apertura, el rector de la UTSOE, Enrique Cossío Vargas, destacó el liderazgo de las juventudes y la importancia de conectar el conocimiento académico con las necesidades reales de Guanajuato. En el mismo sentido, el director general de Educación Superior, José Alberto López García, exhortó a los participantes a aprovechar la inteligencia artificial, las imágenes satelitales y el análisis de datos para optimizar las cosechas y mitigar los efectos de la sequía.

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo de un jurado especialista que contó con la presencia de la Dra. Catalina Ramírez, de la NASA, y el Dr. Gustavo Medina, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resultados y proyectos ganadores

Al término de la jornada de trabajo colaborativo, las autoridades educativas encabezadas por Aldelmo Emmanuel Israel Reyes Pablo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, entregaron los galardones a los equipos más destacados:

  • 1.er lugar: Proyecto AgroTrack 5.0, del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.
  • 2.º lugar: Proyecto Agronova, del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.
  • 3.er lugar: Proyecto Raizdata, de la Universidad de Guanajuato.

Con este tipo de encuentros, la Secretaría de Educación de Guanajuato busca impulsar el talento joven, fortalecer la vinculación interinstitucional y promover la adopción de herramientas tecnológicas para el desarrollo sustentable del sector agropecuario.

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Redacción Notus

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