Suman 2 mdp de pérdidas y 4 detenidos en Irapuato tras reacción del CJNG

Irapuato, Guanajuato.- En una entrevista, Lorena Alfaro expresó que se perdieron 2 millones de pesos luego de la quema registrada de 2 camiones este domingo. Asimismo, la alcaldesa de Irapuato afirmó tener reporte de 4 personas detenidas durante los hechos delictivos derivados de la detención de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una reunión con los concesionarios de transporte público, Alfaro atendió las preocupaciones tanto por los operadores de las rutas como por los vehículos. El domingo se suspendió por completo el transporte, mientras que el lunes se mantuvo intermitente y comenzó cerca del mediodía. Este martes se reactivó completamente, según informó la presidenta.

El saldo de detenidos, de acuerdo con la información hasta el momento es de 4 personas, aunque la alcaldesa comentó que mantiene el alertamiento con elementos de seguridad en todo el municipio:

“Después de la dimensión de los hechos que vivimos el día domingo y del objetivo que fue abatido, pues obviamente va a haber movimiento de esa misma agrupación criminal y de otras agrupaciones criminales”.

Actualmente, la ciudadanía sigue tomando medidas de precaución, pues el miedo y la desconfianza continúan. Pese a que Alfaro calificó el actuar de los irapuatenses como “válido”, reiteró que comerciantes, empresas e industrias ya pueden reactivar sus actividades.