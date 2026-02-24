“El Mencho” creyente del Salmo 91

México.- En Tapalpa la cabaña 39 del exclusivo Tapalpa Country Club, era el lugar que visitaba Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del llamado Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG; ahí había alimentos, objetos personales y artículos de alto valor, además de cajas de Tationil Plus, medicamento vinculado al tratamiento de insuficiencia renal.

El narcotraficante considerado uno de los más poderosos en el mundo, con injerencia en 44 países e incursión en casi la mitad de estados en los que se divide México, había pasado un momento junto a su pareja, antes de enfrentarse al Ejército y la Guardia Nacional, donde murió.

En la cabaña quedaron algunas prendas de marca, perfumes y un altar con imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo; además de una carta fechada en enero de 2026, con el Salmo 91, que decía “mi amparo, mi refugio, mi Dios, en el que yo pongo mi confianza”.