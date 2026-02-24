Detienen al director de la policía y 11 uniformados

Extraoficialmente se dice que podrían estar involucrado en filtración de información a un grupo criminal, conductas ilícitas y posesión de droga

Michoacán.- El Director de Seguridad Pública del municipio de Ecuandureo y 11 policías municipales, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado Estado, extraoficialmente se dice que podrían estar involucrado en filtración de información a un grupo criminal, conductas ilícitas y posesión de droga.

Según el informe de las autoridades, la detención ocurrió durante patrullajes efectuados en la región de Zamora, donde integrantes de la Guardia Civil ubicaron dos unidades oficiales del municipio en circulación, viajaban con el rostro cubierto y sin portar distintivos institucionales visibles, lo que motivó una revisión preventiva.

Los oficiales al ser revisados, presuntamente llevaban varias dosis de una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, por lo que se procedió a su aseguramiento inmediato y de ahí comenzó la investigación que derivó en la detención de los otros policías y el director.

Hay que recordar que Ecuandureo, fue uno de los municipios en los que hubo 3 trailers quemados, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y un Oxxo, pero no hubo un solo detenido, tras el abatimiento de “El Mencho”.

