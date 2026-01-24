Sufren apagones en la zona sur de la capital: más de 25 mil afectados

Guanajuato, Guanajuato.- La noche de este viernes, más de 25 mil habitantes de la zona sur del municipio vivieron durante más de dos horas una serie de apagones. Primero fueron intermitentes y breves hasta que llegó uno mayor, que duró más de hora y media.

Los apagones afectaron a los fraccionamientos Manantial, Villas de Guanajuato, Mártires del 22 de Abril y Villaseca. Iniciaron poco antes de las 5:35 de la tarde con intervalos de entre 3 y 5 minutos y sólo duraban entre 30 y 90 segundos. Finalmente, alrededor de las 6:10 de la tarde se apagaron las luces y la corriente eléctrica llegó hasta las 7:36 de la tarde.

Vecinos de la zona estuvieron reportando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sólo les decían que lo antes posible se iba a restablecer el servicio.

La falta de energía afectó golpeando a los cientos de pequeños negocios y comercios de la zona, que deben conservar en refrigeración sus alimentos y también se presentó el riesgo que con la llegada intempestiva de la corriente se dañaran aparatos.

Uno de los vecinos informó en redes que se levantó el reporte a CFE número P0605639009 y le dijeron que se resolvería antes de 4 horas. Así fue, pero hubo hora y media de oscuridad.

Un detalle llamó la atención: los semáforos de la avenida Santa Fe se apagaron y el tránsito vehicular fluyó de mejor manera a pesar de que los automovilistas circulaban más lentos ante la falta de iluminación.

En la zona sur suele haber apagones breves, pero en el centro de la ciudad son más prolongados. El último, que duró poco más de 4 horas, se registró el 5 de diciembre de 2025. Días antes, el 1 de diciembre, hubo uno nocturno, de las 00:00 a las 4:00 horas, lo que afectó alimentos refrigerados.