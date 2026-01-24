No han cedido derechos para poner “José Alfredo Jiménez” al AIG

Guanajuato, Guanajuato.- Tanto la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo como el senador panista Miguel Márquez Márquez propusieron que el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (AIG) lleve el nombre de “José Alfredo Jiménez”.

La propuesta, planteada para celebrar el centenario del natalicio del compositor, no se cumplió porque las familias Jiménez Medel y Jiménez Gálvez no se han puesto de acuerdo para ceder los derechos, pues el nombre del dolorense es marca registrada y lo protege la ley de derechos de autor.

La gobernadora informó que se haría un gran festival y el senador que se emitiera una moneda conmemorativa. El homenaje institucional fue en Madrid y la monera no se ha emitido.

Primer compromiso

El 23 de noviembre pasado se llevaba a cabo en Dolores Hidalgo el Festival José Alfredo Jiménez, organizado por el gobierno municipal y la familia Jiménez Gálvez, en honor del compositor. Libia Dennise García Muñoz Ledo aceptó una propuesta planteada desde hace años por personas de la localidad: poner el nombre del dolorense al AIG para así celebrar el centenario del natalicio del compositor.

El 9 de diciembre, Márquez Márquez hizo en tribuna del Senado dos propuestas para celebrar el centenario: replicó lo que ya había dicho la gobernadora: poner el nombre de “José Alfredo Jiménez” al aeropuerto, ubicado en el municipio de Silao, y emitir una moneda conmemorativa.

El senador Márquez Márquez expuso la trascendencia cultural y social del cantautor, al que siempre citó como “el hijo del pueblo”, y su obra, surgida de “su pluma e inspiración”: no estudió música, pero compuso con lo que aprendió del pueblo. Fue una obra que se cantó “de las cantinas a los palacios” y resaltó el origen guanajuatense del personaje.

Las propuestas pasaron a comisiones

Llegó el centenario -el pasado 19 de enero- y no hubo al menos todavía una moneda conmemorativa. Tampoco el cambio de nombre al aeropuerto: las familias no llegaron a un acuerdo. Ni aeropuerto y ni moneda y el festejo institucional fue en España.