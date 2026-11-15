Sorteo del Servicio Militar en Irapuato asigna 921 bolas blancas a jóvenes

Irapuato, Guanajuato.- Un total de 1,151 jóvenes de la Clase 2008 y remisos participaron en el Sorteo del Servicio Militar Nacional realizado en la Presidencia Municipal de Irapuato. En la jornada se asignaron 921 bolas blancas y 230 negras.

Quienes obtuvieron bola blanca deberán realizar el adiestramiento militar, que tendrá una duración de tres meses. Las personas que sacaron bola negra quedarán a disponibilidad y no cumplirán esa etapa de adiestramiento.

Durante el evento, el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Barroso Rangel, reconoció a las y los jóvenes por participar en el proceso y señaló que el Servicio Militar Nacional representa un compromiso con el país, además de un trámite administrativo.

El capitán primero de Arma Blindada, Ramón Molina Jiménez, explicó la mecánica del sorteo y felicitó a las personas participantes por cumplir con este proceso al alcanzar la mayoría de edad.

Con el sorteo, continúa el trámite del Servicio Militar Nacional para jóvenes de la Clase 2008 y remisos en Irapuato.