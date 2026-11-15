Atropellan a tres personas en la carretera La Herradura en Pénjamo; dos fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió a la altura de la comunidad de Potreros; dos de los lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Tres personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas sobre la carretera estatal La Herradura, a la altura de la comunidad de Potreros.

De acuerdo con el reporte de atención de OxiMedic, tras recibir el aviso de emergencia, paramédicos se trasladaron al sitio, donde localizaron a tres personas con lesiones.

Debido a la situación, dos de los afectados fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica, uno mediante una ambulancia de OxiMedic y otro a través de una unidad del Servicio de Emergencias del Estado (SEERI).

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las personas lesionadas, la gravedad de sus heridas ni las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.

Redacción Notus15 noviembre, 2026

Redacción Notus

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