Atropellan a tres personas en la carretera La Herradura en Pénjamo; dos fueron hospitalizadas

Pénjamo, Guanajuato.- Tres personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas sobre la carretera estatal La Herradura, a la altura de la comunidad de Potreros.

De acuerdo con el reporte de atención de OxiMedic, tras recibir el aviso de emergencia, paramédicos se trasladaron al sitio, donde localizaron a tres personas con lesiones.

Debido a la situación, dos de los afectados fueron trasladados a un hospital local para recibir atención médica, uno mediante una ambulancia de OxiMedic y otro a través de una unidad del Servicio de Emergencias del Estado (SEERI).

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las personas lesionadas, la gravedad de sus heridas ni las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.