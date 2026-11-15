Guerra sucia entre Morena en Salamanca, retiran publicidad del mismo partido

Salamanca, Guanajuato.- En medio de presuntas diferencias al interior de Morena, fueron reportadas acciones para retirar lonas promocionales del segundo informe legislativo del diputado federal Ernesto Prieto Gallardo, así como el borrado de bardas con mensajes relacionados con el legislador en Salamanca.

De acuerdo con los reportes difundidos, las personas señaladas serían coordinadores territoriales (COTs) presuntamente vinculados con la diputada Hades Aguilar.

Los señalamientos indican que las lonas del segundo informe de actividades legislativas de Prieto Gallardo estarían siendo retiradas de distintos puntos del municipio. Además, se compartieron imágenes de bardas que habrían sido borradas.

Estas acciones han generado cuestionamientos debido a que Ernesto Prieto y Hades Aguilar pertenecen al mismo partido político. También se han señalado diferencias entre ambos actores, aunque no se ha confirmado que las acciones reportadas respondan directamente a ese supuesto conflicto.

Hasta el momento, no se cuenta con una postura pública de los legisladores involucrados ni con información oficial de Morena sobre posibles procedimientos internos o sanciones.