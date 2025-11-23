Sortean Cartilla Militar; solo 12 jóvenes obtienen bola negra en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para que las y los jóvenes interesados puedan liberar su Cartilla del Servicio Militar Nacional, se llevó a cabo el sorteo correspondiente en Presidencia Municipal, con la participación de 1 mil 169 aspirantes.

El Mayor del Arma Blindada, Andrés Acuña Villegas, encabezó el protocolo y anunció que, en esta ocasión, solo se sortearían 12 bolas negras, por lo que el resto de los jóvenes deberá iniciar su proceso de liberación acudiendo al campo militar, donde realizarán actividades formativas.

Aunque la mayoría brindará su servicio a la patria, el periodo de actividades será únicamente de tres meses, tras los cuales podrán obtener su documento oficial liberado.

El secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes, en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que el Servicio Militar Nacional debe asumirse con orgullo, pues contribuye a fortalecer el carácter y permite que mujeres y hombres conozcan sus capacidades, además de fomentar el amor por México.

Gómez Cervantes agregó que, al iniciar el trámite de la Cartilla Militar y participar en el sorteo, las y los jóvenes formalizan un compromiso con México, con la seguridad nacional y con la defensa de lo que valoran los mexicanos. Además, ingresan a un proceso de formación integral que les permitirá afrontar situaciones de emergencia.

Próximos pasos para jóvenes con bola blanca

Quienes resultaron con bola blanca deberán entregar su cartilla militar en Presidencia Municipal cualquier sábado o domingo de las siguientes fechas: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 o 31 de enero de 2026, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, presentando:

* Cartilla Militar

* Acta de nacimiento reciente

* CURP en formato actualizado

* Constancia de estudios reciente o certificado correspondiente

* Identificación oficial vigente con fotografía

* Comprobante de domicilio

Con estas acciones, se fortalece el eje de atención “Tu Familia con Valores” del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, acercando a las y los jóvenes a prácticas que impulsan la disciplina y el amor por su país.