Fiscalía logra sentencias por homicidio en Irapuato y Pénjamo

Pénjamo-Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía obtiene sentencias por homicidio mediante procedimientos abreviados en Irapuato y Pénjamo

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, gracias al trabajo de investigación científica y la adecuada integración de las carpetas de investigación, se lograron sentencias condenatorias mediante procedimientos abreviados en dos casos distintos de homicidio ocurridos en los municipios de Irapuato y Pénjamo.

Caso Irapuato

En el primer asunto, se obtuvo una sentencia de nueve años de prisión contra RIGOBERTO “N”, ÁNGEL DE JESÚS MICHELL “N” y JUAN ENRIQUE “N”, responsables del homicidio de un hombre registrado el 30 de agosto de 2024, alrededor de las 00:28 horas.

Los agresores descendieron de un vehículo y se dirigieron hacia la víctima, quien se encontraba en el exterior de un inmueble ubicado sobre el bulevar Díaz Ordaz, en la colonia Barrio de San José. Tras intentar subirlo por la fuerza a un vehículo y no conseguirlo, le dispararon con un arma de fuego, privándolo de la vida. La rápida acción policial derivó en la detención inmediata de los tres responsables, a uno de los cuales se le aseguró un arma de fuego. Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la aceptación de cargos por parte de los imputados, el Juez dictó la sentencia correspondiente.

Caso Pénjamo

En el segundo caso, se dictó una sentencia de nueve años de prisión contra FRANCISCO “N”, alias “El Quirós”, responsable del homicidio de un hombre en la comunidad Los Gaona, en Pénjamo.

El 12 de marzo de 2025, aproximadamente a las 13:50 horas, la víctima y el sentenciado se encontraban en un camino de terracería conocido como La Brecha, donde comenzaron a forcejear mientras sostenían una carabina. En un momento dado, FRANCISCO “N” despojó del arma al ofendido y lo golpeó repetidamente en la cabeza y el rostro con la parte trasera del arma, dejándolo inconsciente. La víctima fue trasladada a recibir atención médica, pero falleció posteriormente a causa de un traumatismo craneoencefálico.

En ambos casos, los responsables aceptaron su participación en los hechos una vez que el Ministerio Público presentó las pruebas ante el Juez. Esto permitió la aplicación del procedimiento abreviado y la obtención de sentencias firmes por el delito de homicidio.