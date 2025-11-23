Irapuato es finalista en la Liga de Expansión

Irapuato Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato empató a un gol con Morelia y se lleva calificación a la final.

En un primer tiempo el equipo irapuatense asumió el papel de local y buscó la puerta moreliana, pero no pudo hacerse notar en el marcador.

Eduardo Figueroa en una jugada individual le rompió la cintura a la defensa fresera y enfiló contra el Gansito Hernández, sin embargo, éste, valientemente atajó el disparo que se escurrió por un lado del área.

En un centro desde la banda izquierda Brian Figueroa del equipo Morelia remató de cabeza, venciendo al Gansito Hernández y anotando el primer gol del encuentro. Lejos de apagar los ánimos en la afición fresera, consiguió que se alentara con más ímpetu. Aunque, la defensa fresera cayó en impresiones, los morelianos se crecieron y causaron varias opciones de peligro.

Poco a poco la Trinca Fresera fue volteando la balanza y comenzó a hilvanar jugadas que se acercaban, cada vez con más peligrosidad a la cabaña resguardada por Ignacio Torres.

Al comienzo del segundo tiempo los visitantes nuevamente pusieron a temblar el área fresera, pero tras una gran atajada del Gansito Hernández la cual evitó que el marcador se ampliará a dos goles.

El Irapuato, después del susto adelantó líneas con la complacencia del equipo Morelia quien apostó a un contragolpe para finiquitar la serie.

Varias llegadas del equipo de casa surcaron las inmediaciones del área pero lamentablemente para la causa local ninguna pudo anidarse en las redes visitantes.

En los minutos finales definitivamente el Morelia conformó dos líneas defensiva que resultaban impenetrables para la delantera irapuatense, sin embargo, la Trinca con más ganas que con orden se iba al frente sin conseguir acercarse a la meta moreliana.

En una jugada por la banda izquierda el delantero de Irapuato penetró la defensa y fue derribado, inmediatamente el árbitro marcó penal a favor de los Freseros… Pidió la pelota, el estadio se caía de emoción, porras alentando a la Trinca, el árbitro silbó…. Carril hacia el balón, disparó y así selló un agónico empate que metió al Irapuato a la final.