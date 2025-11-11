Soltero que se respete sabe estar consigo mismo

Irapuato, Guanajuato.- La soltería es uno de los estados que las personas más valoran en estos tiempos, sin embargo, también hay quien se agobia por no poder encontrar a su “pareja ideal” con la cual compartir su vida, la falta de compromiso y responsabilidad afectiva entre otros factores son los problemas a los que se enfrentan los solteros hoy en día.

Algunas mujeres señalaron que el encontrarse en esta condición de soltería es una oportunidad para encontrarse a si mismo:

“La soltería es amor propio, es no necesitar a alguien para estar bien”, señaló Naomi estudiante de enfermería y dijo que es “un espacio para estar bien”.

Por su parte Azul joven trabajadora mencionó que, para ella ser soltera es estar feliz, puesto que no tiene “quien le reclame nada”, dado que en su experiencia le han tocado varios novios que le cuestionan las decisiones que toma en la vida.

Así mismo Azul comentó que actualmente es difícil encontrarse con un hombre que “valga la pena” dado que debido al internet ellos buscan cosas “que no van” y de acuerdo a sus costumbres no son bien vistas para ella.

Otro de los problemas que enfrentan las mujeres para poder tener pareja son las ideologías como el feminismo que han provocado que los hombres no se acerquen a alas mujeres dado que generalizan que todas piensen de esa forma, aseguró Naomi.

Para ella, el hombre ideal solo debe de poseer una cosa, estabilidad emocional, pues con el mundo que se vive ahora, los hombres se “encuentran confundidos” y no saben que es lo que quieren en esta vida.

“Si un hombre esta estable, tienen algo que compartir con su pareja” mencionó Naomi, pero para Azul el hombre ideal será aquel que sea respetuoso, caballeroso y fiel.

En el caso de algunos hombres la cosa es así, para Julián el ser soltero “es buena onda” y dijo que esto implica tener tiempo para si mismo, tiempo para ir al cine, para viajar, y conocer mucha gente, en cambio el tener pareja es sinónimo de rendirle cuentas a alguien.

“Se siente muy chido ser soltero” comento el joven trabajador.

Conseguir pareja también es complicado para los hombres solteros. “Hay que practicar y practicar para que en cierto momento las cosas se lleguen a dar con una mujer”.

Julián aseveró que para poder encontrar a la mujer ideal es necesario primero fijarse en uno mismo, con la finalidad de conocerse y así poder compartir con ella lo mejor de uno.

Para Juan Pablo, ser soltero no es un problema, al contrario, se ha vuelto en una “condición de vida” en la cual ha aprendido a vivir consigo mismo, dejando atrás el miedo de quedarse solo.

Para Juan Pablo tener una pareja implica verse en un espejo que muestra lo que uno que quiere ver de si mismo, sin embargo, coincide en que ser soltero es una oportunidad para poder conocerse a fondo y saber lo que uno es en realidad.

Para él ser soltero es ser como una veleta, “puedes ir a donde te lleve el viento”, pues cunetas con la libertad de poder decidir a donde quieres ir en el momento que lo quieras, sin tener que tomar en cuenta a otra persona.

El atributo más importante de una mujer esta en su interior en ser buena persona, pero a la par el exterior también es importante, pero puntualizó que los más importante es el interior de una mujer, carismática, buena persona, inteligente, que propicie en los hombres retos y que sea capaz de impulsarlos.

Algo en lo que hombres y mujeres coincidieron de las desventajas de no tener pareja es que en primera es innegable que tanto hombres como mujeres anhelan una muestra de cariño, “un te amo”, así mismo que hay fechas socialmente importantes en las que la melancolía, hace presa de ellos pues se la pasan solo sin que haya alguien que les muestre cariño, así como no tener alguien con quien ´platicar el día con día.

Pero un soltero que se respeta, ha aprendido a comer solo, a ir al cine solo, a platicar consigo mismo, pero en sus adentros anhelando encontrar al ser amado.