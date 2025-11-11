“Terapia para enfrentar el desequilibrio emocional”

Irapuato, Guanajuato. En la ciudad de Irapuato, en el parque Irekua, un grupo de voluntarias busca llevar salud y equilibrio a las personas a través de la llamada “terapia nerviosa”, una técnica alternativa que promete beneficios físicos y emocionales al trabajar directamente con el sistema nervioso.

Ana Lilia Tinoco, terapeuta y voluntaria, explicó que esta práctica ayuda a estimular las células del cuerpo para que recuperen su estado natural de bienestar. “El beneficio es físico y emocional, ya que llega al centro del sistema nervioso; de ahí se ramifica todo el cuerpo, estimula la célula generando bienestar, así tal cual la célula fue creada”, comentó.

La motivación de Ana Lilia para involucrarse en esta técnica surgió del deseo de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. “Me llamó la atención porque la base principal es que somos voluntarios; mientras todos sanan, nosotros también lo hacemos”, señaló.

Ana Lilia agregó que la terapia ha transformado su propia vida: “He encontrado un proyecto de vida muy importante, el de ayudar a las personas. Cada persona es diferente, pero todos tenemos algo que sanar”.

De acuerdo con la terapeuta, la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional. “Principalmente nos enferman las emociones, un 94 por ciento. Por eso la intención es hacer muchas brigadas, llegar a quienes tienen ese sufrimiento emocional y no saben de dónde viene. Esta terapia ayuda a que la sanación llegue al centro de la célula”, explicó.

La terapia nerviosa está dirigida a personas de cualquier edad o condición, y no interfiere con otros tratamientos médicos. Además, los talleres que ofrecen son gratuitos y están abiertos a asociaciones o grupos interesados.

“Podemos acudir a los lugares donde nos llamen para dar talleres gratuitos; la gente aprende y puede aplicarlo con sus familiares y amigos”, añadió Ana Lilia, quien junto con sus compañeras Tere y Rebeca, forma parte del grupo de voluntarias que promueve esta técnica.

Quienes deseen conocer más sobre la terapia o sumarse como voluntarios pueden encontrarlas en redes sociales o comunicarse directamente al número 462-309-7436.

“Invitamos a todos los que quieran participar. Esto se vive mejor cuando se comparte”, concluyó Ana Lilia con una sonrisa.