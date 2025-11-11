TEEG avala decisión del PAN de negar registro a planilla por falta de constancia

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato confirmó que el partido actuó correctamente al rechazar el registro, pues el aspirante no presentó la constancia de no adeudo y fue notificado en tiempo

Redacción Notus11 noviembre, 2025

Guanajuato, Gto.- En sesión pública, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) resolvió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente TEEG-JPDC-12/2025.

El caso se originó en el proceso interno del PAN para la renovación de sus comités directivos municipales. El demandante intentó registrar su planilla; para ello se requería una constancia de no adeudo de cuotas partidistas emitida por la tesorería del partido. Dicha constancia exigía el cumplimiento de ciertos requisitos que el actor había impugnado en un juicio distinto. Al no presentar la constancia, el PAN negó el registro y el inconforme promovió el recurso ante el TEEG.

Por unanimidad, el Tribunal confirmó la decisión del PAN. El recurrente alegó que la Comisión de Justicia no resolvió su planteamiento, que hubo discrecionalidad en el análisis y que la notificación del resultado fue extemporánea. El TEEG determinó que en la resolución del partido sí se estudió correctamente su inconformidad, no existió omisión ni discrecionalidad en el análisis y consta que fue notificado en tiempo.

En la sesión estuvieron presentes la magistrada presidenta y titular de la Segunda Ponencia, Yari Zapata López; los magistrados Juan Antonio Macías Pérez (Primera Ponencia) y Pablo Roberto Sharpe Calzada (Tercera Ponencia); y el secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía.

