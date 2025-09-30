“Sólo evasivas” al pliego petitorio de estudiantes en la normal de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- “Solo evasivas” dieron autoridades de la Escuela Normal Oficial de Irapuato ENOI a las demandas de los estudiantes que se manifestaron para denunciar irregularidades por parte del director.

Tras una reunión que sostuvieron autoridades de la ENOI con los estudiantes inconformes, para buscar una salida negociada ante las demandas estudiantiles, las autoridades sólo pudieron ofrecer evasivas a las demandas planteadas por los jóvenes.

Una de las principales demandas fue la restitución inmediata del maestro Salvador “Chava” Ortiz quien fuera separado de sus labores por una demanda interpuesta por un alumno reprobado; a la cual las autoridades señalaron que no podía regresar debido a que debía concluir el proceso judicial en el que está inmerso, además las autoridades señalaron a los alumnos que aparte de la demanda por daño moral por la reprobación, al parecer hay denuncias de otros alumnos por posible acoso.

Ante el supuesto nepotismo a favor del alumno Luis Beltrán, quien fue el alumno reprobado, el director se deslindó mencionando que el alumno no era su sobrino, ni lo protegía por ser pariente de Alejandra Beltrán, supuesta líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE.

Otra de las peticiones de los alumnos estaba directamente ligada a la contratación de maestros que aparentemente no cumplen con el perfil necesario para poder ser titulares de una clase, lo que va en detrimento de la calidad educativa que reciben los estudiantes, puesto que solo han sido contratados por formar parte del ala política afín al director en el SNTE.

Así mismo los estudiantes señalaron que a lo largo de los años ha habido profesores que supuestamente fueron obligados a dejar sus horas para poder darlas a estos maestros afines.

Lo cual fue negado por la dirección.

Por otro lado los estudiantes disidentes puntualizar que no hay calidad con el manejo de los recursos que la dirección hace de las cuotas de inscripción que hace a los alumnos, dado que estás al parecer se hacen en efectivo, no en una cuenta bancaria, y cuando los alumnos piden un recibo para demostrar que han cubierto el pago la administración se niega a dárselos y exigen claridad sobre el destino de esos dineros.