Realizan en Irapuato el Segundo Concurso Regional del Platillo Saludable

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de promover una vida más saludable, el Gobierno de la Gente, a través de los Sistemas DIF Municipales, llevó a cabo el Segundo Concurso Regional del Platillo Saludable 2025, en el que el sabor, la tradición y la salud fueron los protagonistas.

El evento se realizó en el Andador Juárez, donde el Comité Técnico de Alimentación Saludable degustó cada uno de los platillos de esta muestra gastronómica, que reunió más de 207 recetas saludables de 24 municipios.

Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, en representación de la presidenta municipal Lorena Alfaro García, dio la bienvenida a las y los participantes y los felicitó porque en cada platillo demostraron que lo saludable también puede ser delicioso. Asimismo, les deseó éxito en el proceso de evaluación.

“Gracias por permitir que Irapuato sea el anfitrión del segundo concurso de platillos saludables. Reciban un gran abrazo de la presidenta Lorena Alfaro García, quien nos hace la encomienda de recibirlos con los brazos abiertos en esta tierra fresera. Este evento va mucho más allá de un concurso: nos invita a reflexionar sobre lo que comemos día a día y a reconocer que aún hay mucho por hacer para mejorar la alimentación de las familias en nuestro estado”, señaló.

Juan Carlos Montesinos Carranza, presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, compartió que esta iniciativa forma parte de la estrategia de la Súper Liga de la Salud, que impulsa el DIF Estatal para promover una alimentación sana, variada y suficiente en niñas, niños, adolescentes y adultos.

“Si promovemos estos platillos saludables que hoy están en estas mesas, estoy seguro de que, en algún momento, nuestro índice de obesidad y sobrepeso, no solo en Guanajuato sino a nivel nacional, va a disminuir. Gracias a todas y todos por su tiempo, esfuerzo, dedicación, ímpetu e inventiva. Muchas gracias por todo lo que están haciendo hoy”, destacó.

Por su parte, José Alfonso Borja Pimentel, director general del DIF Estatal Guanajuato, invitó a la ciudadanía a sumarse a este encuentro gastronómico e informó que en esta edición se agregó la categoría “Refrigerios saludables con sazón y amor”, elaborados por madres, padres o cuidadores de niñas, niños y adolescentes.

Categorías del concurso:

Platillo saludable elaborado en un espacio alimentario del Sistema DIF Estatal.

Platillo saludable elaborado por la comunidad estudiantil, profesionales de la salud y público en general.

Platillo saludable elaborado por niñas, niños y adolescentes de 8 a 15 años.

Platillo con herencia culinaria “Rescatando nuestras tradiciones”, elaborado por el público en general.

Refrigerios saludables con sazón y amor elaborados por madres, padres o cuidadores de niñas, niños y adolescentes.

Los concursos regionales se celebraron el 22 de septiembre en San Luis de la Paz, con 106 recetas, y el 30 de septiembre en Irapuato, con 207 recetas, como antesala de la gran final que se llevará a cabo el 16 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

En la final se premiará a los ganadores de cada categoría con incentivos económicos de: