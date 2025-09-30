Manuel Doblado reduce número de hectáreas afectadas por inundaciones

Manuel Doblado, Guanajuato.- Solo 480 hectáreas resultaron siniestradas en la última contingencia por inundaciones en el municipio de Manuel Doblado, aseguró el alcalde Adolfo Alfaro.

El mandatario municipal aseguró que gracias a las acciones implementadas como el reforzamiento de bordos, en las laderas del Río Turbio y del arroyo Isabelota, se logró bajar de manera sustancial el número de hectáreas afectadas por inundaciones.

Alfaro aseguró que en administraciones pasadas tenían abandonados los bordos de los cuerpos de agua, lo actual fue la causa que hasta 11 mil hectáreas hayan resultado afectadas, por lo que en este año se dio a la tarea de reparar la mayoría de los bordos.

Sin embargo, el alcalde reconoció que en este primer año de la administración no se han podido rehabilitar la totalidad de los bordos, pero añadió que se han enfocado en las zonas más complicadas que año con año se inundan, y dijo que para este segundo año continuarán con las labores de prevención para llegar a la meta de que ninguna hectárea resulte siniestrada.