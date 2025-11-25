Solamente un punto carretero bloqueado en Guanajuato

Los campesinos acordaron que mañana volverían a bloquear carreteras

Redacción Notus24 noviembre, 2025

Guanajuato.- Guanajuato cerró solamente con un tramo carretero bloqueado, luego de que campesinos decidieron que estarán abriendo y cerrando lugares con el fin de conseguir acuerdos que los beneficien.
Según el último informe de la Secretaria de Seguridad y Paz con corte a las 19:30 horas de este lunes, el único punto cerrado que quedaba era en la carretera federal 90 Pénjamo- Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

Al igual solamente con presencia de manifestantes en San Luis De La Paz carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, aunque anunciaron que ahí reanudarán las movilizaciones mañana a las 8:30 de la mañana.

En Salamanca la carretera federal 45 Celaya – Salamanca, en la comunidad de Valtierrilla a la altura del puente, anuncian manifestantes que mañana bloquearán a las 10:00 horas, sin que se prevean mayores movimientos.

Redacción Notus24 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información