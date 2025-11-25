Solamente un punto carretero bloqueado en Guanajuato

Guanajuato.- Guanajuato cerró solamente con un tramo carretero bloqueado, luego de que campesinos decidieron que estarán abriendo y cerrando lugares con el fin de conseguir acuerdos que los beneficien.

Según el último informe de la Secretaria de Seguridad y Paz con corte a las 19:30 horas de este lunes, el único punto cerrado que quedaba era en la carretera federal 90 Pénjamo- Santa Ana Pacueco, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés.

Al igual solamente con presencia de manifestantes en San Luis De La Paz carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo, aunque anunciaron que ahí reanudarán las movilizaciones mañana a las 8:30 de la mañana.

En Salamanca la carretera federal 45 Celaya – Salamanca, en la comunidad de Valtierrilla a la altura del puente, anuncian manifestantes que mañana bloquearán a las 10:00 horas, sin que se prevean mayores movimientos.